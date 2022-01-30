تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الأهلي في كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أعلن خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الأول لكأس الرابطة المصرية.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

أحمد السعدني

الدفاع: عاصم صلاح، محمد دبش، أحمد ياسين، إسامة إبراهيم

الوسط: محمود سيد، محمد جمال، أحمد سعيد، فادي فريد

الهجوم: محمد هلال، إسامة فيصل

ويقع الأهلي في المجموهة الثانية من كأس الرابطة المصرية مع كل من البنك الأهلي، سموحة، الإسماعيلي، الجونة، المقاولون العرب.