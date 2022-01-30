تشكيل الأهلي.. وليد سليمان يقود الشباب أمام البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة البنك الأهلي في كأس رابطة المحترفين المصرية.

ويخوض الأهلي آخر مبارياته في بطولة كأس الرابطة عندما يواجه البنك الأهلي في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم الأحد في الجولة الخامسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد أحمد "شرقية"، محمود وحيد.

الوسط: عبد الرحمن أشرف "مانو"، محمد نصير، محمد فخري.

وفي الهجوم: وليد سليمان، زياد طارق، أحمد سيد غريب.

وكان الأهلي ودع بطولة كأس الرابطة رسميا بعد الخسارة أمام سموحة بثلاثة أهداف دون رد يوم الخميس الماضي في الجولة الرابعة، ليقبع في المركز الأخير بثلاث نقاط.

ويغيب عن الأهلي أكثر من لاعب للمشاركة الدولية في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون، حيث يستعد منتخب مصر لمواجهة المغرب اليوم الأحد بربع النهائي.

يذكر أن الأهلي سيسافر غدا إلى أبو ظبي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021 بالإمارات، حيث سيلعب يوم السبت المقبل أمام مونتيري المكسيكي في افتتاح مبارياته بالمونديال.