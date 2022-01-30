دور ربع النهائي.. عادة تقود منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الأفريقية (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب المغرب، اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءً ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر تأهل على حسام منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح، فيما فاز منتخب المغرب على منتخب مالاوي 2-1 في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.

ويخوض منتخب مصر دور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية، للمرة الـ10 في تاريخ الفراعنة بـ "كان"، منذ إقامة هذا الدور لأول مرة في نسخة 1992 بالسنغال، أما النسخ السابقة كانت تقام مباشرة بدور نصف النهائي عقب انتهاء دور المجموعات.

وكانت نتائج منتخب مصر في 10 مشاركات له في دور ربع النهائي، هي الهزيمة وتوديع البطولة من هذا الدور نسخ (1994، 1996، 2000، 2002)، وعبر الفراعنة هذا الدور في 5 مناسبات (1998، 2006، 2008، 2010، 2017)..

والمفارقة هنا أن المنتخب الوطني في النسخ الـ5 التي تخطى فيها دور الـ8 يصل للمباراة النهائية، دون النظر لنتيجة مباراة نصف النهائي التي حسمها الفراعنة لصالحهم.

وجاءت نتائج منتخب مصر في الخمس مشاركات التي نجح فيها العبور من دور ربع النهائي، حيث حقق اللقب في 4 نسخ أعوام (1998، 2006، 2008، 2010) وكان الوصيف مرة وحيدة عام 2017.

وينتظر منتخب الكاميرون، الفائز من مباراة اليوم بين منتخبي مصر ونظيره المغربي، في دور نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية.