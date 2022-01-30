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أحمد هشام يفوز ببرونزية كأس أوروبا لسلاح السيف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

كتب أحمد هشام بهجت لاعب منتخب مصر لسلاح السيف تحت 17 سنة اسمه بحروف من ذهب خلال مشاركته في بطولة الاتحاد الأوروبي.

اللاعب المصري نجح في تحقيق الميدالية البرونزية في بطوله الاتحاد الأوروبي لسلاح السيف.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد توجهت إلى رومانيا من أجل المشاركة في البطولة المقامة في العاصمة الرومانية بوخاريست في الفترة من 29 حتي 30 يناير الجاري.

وضمت البعثة كل من: أحمد هشام، فارس باسم، على دويدار، ياسين خضر، والمدرب محمود جنديه والحكم مصطفى المعتز.

جدير بالذكر أن أحمد هشام لاعب بنادي الصيد ومنتخب مصر والمصنف الأول في مصر تحت 17 سنة ، كما حصل على بطولة الجمهورية وكأس مصر تحت 17 سنة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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