"بعد الدعم وبدون الدوليين".. تشكيلة الأهلي المتاحة لمواجهة مونتيري في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يواجه الأهلي مأزقاً في مونديال الأندية بسبب تعارض كأس الأمم الأفريقية مع البطولة العالمية بالإضافة إلى الإصابات التي ضربت النادي الأحمر.

وتختتم بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم السادس من فبراير القادم فيما يفتتح الأهلي مشواره في مونديال الأندية في الخامس من فبراير بمواجهة مونتيري المكسيكي في الدور ربع النهائي للبطولة، على أن يواجه الفائز من تلك المباراة فريق بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي.

وصعد منتخب مصر لدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية حيث يواجه نظيره المغربي اليوم الأحد وفي حالة تجاوز عقوبة أسود الأطلسي سيلعب يوم الخميس مباراة نصف النهائي.

وفقد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جهود 6 لاعبين بشكل رسمي في مونديال العالم للاندية حيث تأكد بشكل نهائي غياب أكرم توفيق بعد جراحة ناجحة إصابة الرباط الصليبي وأيضاً بيرسي تاو بسبب مزق في العضلة الأمامية وبدر بانون وأحمد نبيل كوكا بسبب مضاعفات فيروس كورونا وصلاح محسن لإجراء جراحة في مشط القدمومحمود متولي الذي يخضع لبرنامج تأهيلي في العاصمة القطرية الدوحة وسيعود بعد الأسبوع الأول من فبراير .

فيما يفرض الغموض نفسه علي موقف الخمسة الدوليين علي رأسهم محمد الشناوي حارس المرمي الذي تعرض للإصابة في مباراة المنتخب الوطني أمام ديفوار بدور الــ16 لبطولة الأمم الأفريقية المقامة ، ونفس الأمر للرباعي الأخر المتواجد في البطولة حتي الان وهم أيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد شريف

وجاء إقصاء منتخب تونس ومالي من بطولة أمم أفريقيا ليمنح أملا جديدا للأهلي الذي استعاد الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسرالفريق وآليو ديانج نجم مالي وخط وسط الأحمر ليكون تشكيل الأهلي المتاح في حالة وصول منتخب مصر للنهائي هو :

حارس مرمى : علي لطفي.

الدفاع : محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة ، علي معلول .

وسط الملعب : أليو ديانج ، عمار حمدي ، قفشة.

الهجوم: حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ، أحمد عبد القادر.

ويفرض غياب محمد شريف المؤكد في حال تأهل منتخب مصر لنهائي أمم أفريقيا وإصابة حسام حسن وصلاح محسن خوض الأهلي مباراة مونتيري بمهاجم وهمي أو الاستعانة بالناشىء أحمد سيد غريب في هذا المركز في حين يكون هاني الظهير الأيمن الأساسي وفي نفس الوقت البديل لمركز قلب الدفاع على أن يلعب كريم فؤاد في مركز الظهير الأيمن.

ويتواجد بخلاف كريم فؤاد من قائمة الكبار كلاً من : لويس ميكيسوني ووليد سليمان ومحمود وحيد والحارس مصطفى شوبير ، وهو ما يعني أن الأهلي مجبر في هذا الحالة باستكمال قائمة الـ 23 بسبعة لاعبين .

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام بدولة الإمارات خلال الفترة بين 3 و12 فبراير المقبل، إلى جانب الأهلي، كل من: الجزيرة الإماراتي ممثل البلد المضيف، تشيلسي الإنجليزي، بيراي بطل تاهيتي، مونتيرى المكسيكي، الهلال السعودي، وبالميراس البرازيلي.يذكر أن الأهلي سبق له المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في 6 مرات سابقة، أعوام 2005، و2006، و2008، و2012، و2013، و2020، وحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية مرتين في بطولتي 2006 و2020.