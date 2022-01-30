أشرف صبحي يحفز لاعبي منتخب مصر بـ "المكافآت" قبل مواجهة المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزير أشرف صبحي تواصل هاتفيا صباح اليوم الأحد مع بعثة منتخب مصر المتواجدة حاليا في الكاميرون استعدادا لمواجهة المغرب.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره المغربي في تمام الخامسة مساء اليوم ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا "كان 2021".

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وخلال تصريحات إذاعية عبر أون سبورتس، قال فوزي: "إن شاء الله نسعد اليوم بمنتخبنا ونفوز على شقيقتنا المغرب.. منافسة شريفة ونتمنى تحقيق الفوز والتأهل".

وتابع: "أشرف صبحي تواصل هاتفيا منذ دقائق مع بعثة منتخب مصر والجهاز الفني، وأكد لهم صرف مكافآت إجادة مجزية في حالة الفوز على المغرب".