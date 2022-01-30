الاختبار الأخير.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي بكأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة البنك الأهلي في بطولة كأس رابطة المحترفين المصرية.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام البنك الأهلي في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم الأحد في الجولة الخامسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لكأس الرابطة.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: محمد هاني _ رامي ربيعة _ ياسر ابراهيم _ محمود وحيد.

الوسط: محمد مجدي أفشة _ عبد الرحمن مانو _ طاهر محمد طاهر _ حسين الشحات _ أحمد عبد القادر.

وفي الهجوم: أحمد سيد غريب.

وكان الأهلي ودع بطولة كأس الرابطة رسميا بعد الخسارة أمام سموحة بثلاثة أهداف دون رد يوم الخميس الماضي في الجولة الرابعة، ليقبع في المركز الأخير بثلاث نقاط.

ويغيب عن الأهلي أكثر من لاعب للمشاركة الدولية في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون، حيث يستعد منتخب مصر لمواجهة المغرب اليوم الأحد بربع النهائي.

يذكر أن الأهلي سيسافر غدا إلى أبو ظبي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021 بالإمارات، حيث سيلعب يوم السبت المقبل أمام مونتيري المكسيكي في افتتاح مبارياته بالمونديال.