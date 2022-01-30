تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام مصر في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

استقر وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسي الذبي سيخوض به مباراته ضد منتخب مصر، المقرر إقامتها في تمام الخامسة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2021".

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر والمغرب.. طالع من هنا

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام المغرب اليوم.. طالع من هنا

وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى ربع النهائي بعد تخطي المجموعات متصدرا للمجموعة الثالثة، ثم التفوق على مالاوي بهدفين لهدف في منافسات دور الـ16.

أما منتخب مصر فتأهل وصيفا للمجموعة الرابعة خلف نيجيريا، ثم تفوق على كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4 في دور الـ16 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ومن المتوقع أن يستعين خليلوزيتش بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، رومان سايس، نايف أكرد، آدم ماسينا.

خط الوسط: سليم أملاح، عمران لوزا، عز الدين أوناهي، سامي ماي.

خط الهجوم: سوفيان بوفال، زكريا أبو خلال.