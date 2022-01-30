"لن أستطيع العمل ضد بلدي".. مدرب مصري يكشف كواليس إقالته من السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف مصطفى منير، محلل أداء منتخب السنغال السابق، كواليس رحيله عن منتخب أسود التيرانجا بعدما أسفرت قرعة الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022 بقطر عن مواجهة منتخب مصر.

وقال منير، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "قبل انتقالي للعمل في الجهاز الفني لمنتخب السنغال كنت مدربا عاما لمنتخب السيدات المصري لمدة عامين مع جهازين مختلفين".

وأضاف: "بعد رحيلي عن منتخب السيدات في يناير 2021، تواصلت مع أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال الذي تربطني به صداقة قوية وطلب مني العمل في الجهاز المعاون له في بطولة أمم أفريقيا الحالية".

وواصل: "بعد نتيجة قرعة كأس العالم ووقوع السنغال في مواجهة مصر أخطرني أليو سيسيه في جلسة ودية بصعوبة استمراري مع الجهاز الفني وتم توجيه الشكر لي، خاصةً أنه سبق لي العمل في مصر ومع منتخب السيدات لفترة كبيرة".

وأكمل: "تفهمت ذلك بصدر رحب خاصةً أنني أدين بالولاء لبلدي، خاصةً أن عملي في تحليل أداء الخصم بالتقارير والفيديوهات، وبالتالي لن أستطيع العمل مع منتخب السنغال ضد بلدي، كأس العالم بطولة هامة وحدث ينتظره الجميع".

وأتم مصطفى منير تصريحاته قائلا: "حصلت على مستحقاتي كاملة من الاتحاد السنغالي لكرة القدم، وأتمنى التوفيق لمنتخبي مصر والسنغال في البطولة الحالية، وسأحضر مباراة مصر أمام المغرب لمؤازرة منتخب مصر وأتمنى أن يحصد اللقب".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره المغربي في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة حاليا في الكاميرون.

يذكر أن قرعة المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية لبطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر هذا العام أسفرت عن مواجهة صعبة لمنتخب مصر أمام السنغال يومي 24 و29 من شهر مارس المقبل، وستكون مباراة العودة في داكار.