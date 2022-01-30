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أبو زيد: صلاح أصبح أيقونة الكرة المصرية.. وظاهرة صعب تتكرر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد طاهر أبو زيد، اللاعب الأسبق للأهلي ومنتخب مصر، أن محمد صلاح نجم الإنجليزي، اصبح أيقونة الكرة المصرية وظاهرة من الصعب تكرارها.

وقال أبو زيد في تصريحات لقناة "MBC مص":" محمد صلاح أصبح ايقونة الكرة المصرية، ما حققه كان مفاجيء لكل المصريين".

وأضاف: " لم يتخيل أحد أن يكون لدينا لاعب بهذا الحجم، أنت أمام أمر صعب أن يتكرر مرة اخرى".

وتابع: "محمد صلاح جمع بين كل الصفات وصلاح أصبح ظاهرة، العرب والإنجليز التفوا حول ظاهرة محمد صلاح".

وأتم أبو زيد تصريحاته:" بالتأكيد أتمنى أن تفوز مصر بكأس أمم افريقيا النسخة الحالية، كما أتمنى إضافة بطولة كأس الأمم لتاريخ محمد صلاح".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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