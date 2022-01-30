عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد تعثر مفاوضات التجديد مع ليفربول.. تشيلسي يستهدف ضم محمد صلاح

الأحد 30 يناير 2022

الخليج 365

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن تشيلسي وضع نصب عينيه إعادة محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، إلى صفوفه، في ظل تعثر مفاوضاته مع ليفربول لتجديد عقده الذي ينتهي الموسم المقبل.



وقال موقع Tribal Football إن تشيلسي يراقب عن كثب موقف صلاح مع ليفربول، وذلك بعدما دخل الجناح المصري في آخر 18 شهرًا من عقده، ولم يوافق بعد على شروط تمديد عقده الحالي.

وقد يضطر توماس توخيل المدير الفني الألماني لتشيلسي لبيع لاعب خط الوسط جورجينيو هذا الصيف، خاصة وأن عقد الدولي الإيطالي ينتهي بعد 18 شهرًا مثل صلاح، لكن وكيل أعماله يتفاوض مع يوفنتوس الذي يعتقد أن بإمكانه إعادته للدوري الإيطالي في نهاية الموسم الحالي.

وأضاف الموقع ذاته أنه لا توجد ضمانات لتوصل صلاح، البالغ عمره 29 عاما، لاتفاق مع ليفربول بشأن تجديد عقده، مما يشجع اهتمام المنافسين الأوروبيين وأبرزهم تشيلسي بالطبع، الذي سيجد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة.

ودافع صلاح عن قميص تشيلسي بين عامي 2014 و2016، لكنه لعب دورا أساسيا في نجاح ليفربول تحت قيادة المدير الفني الألماني يورغن كلوب، فأحرز 111 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز في أربعة مواسم ونصف الموسم في أنفيلد.

وقال صلاح، في وقت سابق من الشهر الحالي، إن طلباته بشأن عقده ليست ”مجنونة“، وإن مستقبله في أنفيلد ليس بيده، مع استمرار المحادثات مع اللاعب المصري الدولي بشأن توقيع عقد جديد مع النادي الإنجليزي.

ويمتد عقد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 16 هدفا، مع ليفربول حتى يونيو/ حزيران 2023.

وأكد صلاح مجددا أنه يرغب بالبقاء في ليفربول، لكنه أضاف أنه لم يتلقَ بعد عرضا مناسبا يعكس إسهاماته مع النادي منذ انضمامه قادما من روما في 2017، وقيادته الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وعلق كلوب على تصريحات صلاح بقوله إنه متفائل إزاء توقيع قائد ”الفراعنة“ على عقد جديد، وأن مفاوضات تجديد العقد مستمرة بين الطرفين.

وصلاح موجود حاليا في كأس الأمم الأفريقية، حيث تلعب مصر ضد المغرب، يوم الأحد، في دور الثمانية من البطولة التي تستضيفها الكاميرون حتى السادس من الشهر المقبل.