ملف الخليج 365.. قائمة الأهلي.. تونس تودع أمم أفريقيا.. وكاف يلغي مؤتمر منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد اليوم السبت العديد من الأحداث القارية والمحلية، لعل أبرزها خروج منتخب تونس من كأس أمم أفريقيا على يد بوركينا فاسو.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز أخبار الأحد، كالتالي:

رسميًا.. نجم منتخب بوركينا فاسو ينتقل لبيراميدز

خاص.. تحديد حكم مباراة الهلال والأهلي في دوري الأبطال

بينهم شوبير.. الأهلي يمدد عقود 3 لاعبين حتى 2026

رسميا.. برشلونة يعلن ضم أداما تراوري

تونس تخسر أمام بوركينا فاسو وتودع كأس أمم أفريقيا

"كيروش لم يحضر".. كاف يلغي مؤتمر منتخب مصر قبل مواجهة المغرب

بعد اعتذار الخطيب.. مرتجي رئيسًا لبعثة الأهلي في مونديال الأندية

في المباراة الأخيرة.. ضم 31 لاعبًا لقائمة الأهلي استعدادًا للبنك الأهلي

طريق مصر.. الكاميرون تعبر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا

"كاف" يُخطر الزمالك بموعد مباراة بترو أتلتيكو

مصدر لمصراوي: بيرسي تاو خارج حسابات موسيماني في مونديال الأندية