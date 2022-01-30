المريخ لمصراوي: ساعات تفصلنا عن ضم لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

أكد عادل أبو جريشة، نائب رئيس المريخ السوداني، أن النادي اقترب من حسم التعاقد مع محمد فخري، لاعب وسط الأهلي الشاب، اليوم الأحد.

وقال أبو جريشة، في تصريحات لمصراوي: "نفاوض الأهلي من أجل ضم محمد فخري، المفاوضات لا زالت جارية، سوف نحسم الأمور يوم الأحد".

وكان مصدر بالأهلي كشف لمصراوي أن النادي تلقى عرضاً رسمياً من المريخ لضم محمد فخري، مشيرا إلى الأحمر يرغب في خروج اللاعب على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي.. طالع التفاصيل

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي ظهر اليوم الأحد ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.