هل ودعت تونس أمم أفريقيا بسبب خطأ تحكيمي؟ (قانون اللعبة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

ودع المنتخب التونسي كأس الأمم الأفريقية عقب الخسارة أمام بوركينا فاسو بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن ربع نهائي المسابقة.

واستطاع دانجو أوتارا أن يسجل هدف المباراة الوحيد بعدما انطلق بالكرة ثم قام بمراوغة قبل أن يسكن الكرة في شباك نسور قرطاج.

ولمست الكرة يد اللاعب في أثناء المراوغة لمدافع تونس، قبل أن يسدد الكرة مباشرة.

وبحسب قانون الكرة، تعتبر الكرة لمسة يد إذا:-

إحراز هداف في مرمى المنافس:

- سجل اللاعب في مرمى الفريق المنافس مباشرة بيده أو ذراعه حتى ولو كان ذلك من دون قصد، بما في ذلك بواسطة حارس لمرمى.

- بعد أن لمسة الكرة فورا يده أو ذراعه حتى ولو كان ذلك دون قصد.

ولم يرجع حكم المباراة إلى لقطات الفيديو من أجل التحقق مما إذا كان هنا خطأ من جانب لاعب بوركينا فاسو، وذلك بسبب عدم تدخل حكم الفيديو المساعد لمراجعة اللعبة.

وضمن بوركينا فاسو من خلال هذا الهدف التأهل لنصف النهائي على حساب تونس.