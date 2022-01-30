معلول يمنح الأهلي أملا جديدا في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ودَّع المنتخب التونسي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة حاليا في الكاميرون على يد منتخب بوركينا فاسو الذي تأهل إلى الدور قبل النهائي بفوزه على نسور قرطاج (1-0) في دور الثمانية مساء السبت.

وكان النادي الأهلي أحد المستفيدين من إقصاء منتخب تونس من البطولة، خاصةً أنه ينتظر اكتمال صفوفه سريعا باللاعبين الدوليين قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2021 المقررة بالإمارات.

ويفتتح الأهلي مشواره في مونديال الأندية يوم السبت المقبل بمواجهة مونتيري المكسيكي في الدور ربع النهائي للبطولة، على أن يواجه الفائز من تلك المباراة فريق بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي.

ليمنح الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي أملا جديدا لفريقه الذي يعاني من عدة غيابات بين صفوفه لتواجد أكثر من لاعب دولي في الكاميرون ببطولة أمم أفريقيا، إلى جانب غياب عدد من اللاعبين للإصابة.

وكان الأهلي مهددًا بفقدان معلول في مباريات كأس العالم للأندية في حالة تأهل منتخب تونس لنصف نهائي أمم أفريقيا لتعارض مواعيد البطولة مع المونديال، لكن النادي تنفس الصعداء الآن باستعادة لاعبه.

كما استعاد الأهلي لاعب الوسط أليو ديانج، بعدما ودع مع منتخب مالي أمم أفريقيا يوم الأربعاء الماضي بالخسارة أمام غينيا الإستوائية في دور الـ16 بركلات الترجيح، ليستعد هو الآخر للانضمام لبعثة الأهلي في الإمارات.

ويشارك من الأهلي مع منتخب مصر كل من محمد الشناوي، أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية ومحمد شريف، ويستعد خماسي الفراعنة حاليا لمواجهة منتخب المغرب غدا الأحد في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

يأتي هذا في الوقت الذي فقد فيه الأهلي خدمات أكرم توفيق ظهير أيمن الفريق بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخب مصر في المباراة الافتتاحية لـ"كان 2021" أمام نيجيريا.

ويستعد بطل إفريقيا لمواجهة فريق البنك الأهلي ظهر غدٍ الأحد ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، ثم ستتوجه بعثة الفريق إلى أبو ظبي ظهر يوم الإثنين للمشاركة في بطولة العالم للأندية المقرر إقامتها هناك.

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام بدولة الإمارات خلال الفترة بين 3 و12 فبراير المقبل، إلى جانب الأهلي، كل من: الجزيرة الإماراتي ممثل البلد المضيف، تشيلسي الإنجليزي، بيراي بطل تاهيتي، مونتيرى المكسيكي، الهلال السعودي، وبالميراس البرازيلي.

يذكر أن الأهلي سبق له المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في 6 مرات سابقة، أعوام 2005، و2006، و2008، و2012، و2013، و2020، وحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية مرتين في بطولتي 2006 و2020.