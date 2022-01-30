رسميًا.. نجم منتخب بوركينا فاسو ينتقل لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي بيراميدز في ساعة متأخرة من اليوم السبت، إتمام تعاقده مع الدولي بلاتي توريه لاعب منتخب بوركينا فاسو في صفقة انتقال حر.

وكانت آخر تجارب توريه مع نادي إسكلستونا السويدي، قبل أن ينتقل إلى مصر ليكون الصفقة الجديدة لبيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية.

صاحب الـ27 عامًا، خاض 28 مباراة دولية مع منتخب بلاده، حيث كانت آخر مشاركته أمام منتخب تونس في لقاء حسمه منتخب "الخيول" بهدف دون رد ضمن حسابات دور ربع النهائي من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

وأصبح توريه الصفقة الثالثة لصالح بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية بعد ضم كل من محمد صادق من صفوف الإسماعيلي، وأحمد فوزي من سبورتنج السكندري.

وسيكون توريه الأجنبي الخامس في الفريق بعد كل من التونسي فخر الدين بن يوسف والمغربي وليد الكرتي والبوركيني إيريك تراوري والفلسطيني محمود وادي.

جدير بالذكر أن بيراميدز خاض سبع مباريات في الدوري، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين عن الثنائي الأهلي والزمالك، إلا أن بيراميدز يمتلك مباراة مؤجلة ضد الأهلي.