الخليج 365 يكشف.. كيف يفكر كيروش لمواجهة المغرب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وضع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، الرتوش النهائية حول التشكيل الذي سيبدأ به مباراة المنتخب المغربي في إطار دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا "الكاميرون 2021".

ومن المقرر أن يشهد تشكيل منتخب مصر عدة تغييرات إضطرارية بسبب الإصابات والتي كان آخرها محمد الشناوي الذي تعرض للإصابة في العضلة الخلفية في مباراة كوت ديفوار ليشارك بدلاً منه محمد أبو جبل ويقود منتخب "الفراعنة" للفوز على "الأفيال" في ركلات الترجيح.

كيروش ينتظر الوضع النهائي لحالة حمدي فتحي والذي تعرض لإجهاد في العضلة الضامة في مباراة كوت ديفوار، حيث ينتظر المدرب البرتغالي وضع اللاعب تحسبًا للدفع به في مباراة المغرب.

لكن هناك خطة بديلة عند كيروش إذا لم يشارك حمدي فتحي وهنا سيكون المفاضلة بين الثنائي أحمد سيد "زيزو" أو محمود حسن "تريزيجيه" للمشاركة مع ثنائي الوسط عمرو السولية ومحمد النني.

ومن المتوقع أن يلعب المنتخب المصري بطريقته المعتادة (4-3-3) على أن يكون التشكيل الأقرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - حمدي فتحي (إذا كان جاهزًا) أو المفاضلة بين الثنائي محمود حسن "تريزيجيه" أو أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

وكان المنتخب المصري فاز على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح (5-4) بعد نهاية المباراة بنتيجة التعادل السلبي، في المقابل فاز منتخب المغرب على منتخب مالاوي بهدفين مقابل هدف.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة مصر والمغرب سيواجه في دور نصف النهائي منتخب الكاميرون والذي تأهل على حساب منتخب جامبيا بالفوز بنتيجة (2-0).