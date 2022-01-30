بوركينا فاسو تقصي منتخب تونس وتبلغ نصف النهائي

المنامة - ياسر ابراهيم - ودعت تونس منافسات أمم إفريقيا لكرة القدم "الكاميرون 2021"، إثر خسارتها أمام نظيرتها بوركينا فاسو بهدفٍ دون مقابل، السبت، في مباراة لحساب دور ربع النهائي.



بدأت المباراة باستحواذ أكبر للمنتخب التونسي الذي فرض أفضليته على مجريات اللعب دون أن يتمكن من الوصول إلى الشباك البوركينية رغم بعض المحاولات التي كان أخطرها تصويبة وهبي الخزري من كرة حرة ثابتة.



وبالمقابل لعب المنتخب البوركيني بأداء متزن اعتمد من خلاله على التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم، الأمر الذي مكنه من إرباك الدفاع التونسي ومباغتته بهدف التقدم في الدقيقة الثانية من الوقت البديل لزمن الشوط الأول، عن طريق دانجو واتارا.



وبحث "نسور قرطاج" عن التعديل في الشوط الثاني، غير أن كتيبة المدرب منذر الكبير عجزت عن تقديم نفس الصورة الجميلة التي ظهرت بها أمام نيجيريا، وفشلت في تدارك السقوط حتى بعد طرد واتارا مسجل هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 82.



وتلعب بوركينا فاسو في الدور القادم مع المتأهل من مواجهة السنغال وغينيا الإستوائية حيث يلتقي منتخبا البلدين، غدا الأحد في ختام ربع النهائي.

(الاناضول)

