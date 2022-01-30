الامارات | شاهد الهدف الذي اقصى تونس من كأس الأمم الأفريقية "فيديو"

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الهدف الذي اقصى تونس من كأس الأمم الأفريقية "فيديو" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح منتخب بوركينا فاسو في تخطي نظيره التونسي ليصعد إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

وتمكن اللاعب دانجو من إحراز هدف المباراة في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، بعدما نجح في القيام بهجمة مرتدة، وتخطي أكثر من لاعب تونسي، ليحرز هدف المباراة الوحيد.

وأقيمت مباراة تونس وبوركينا فاسو، في دور الثمانية من كأس الأمم الأفريقية، على ملعب رومدي أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية، لينجح المنتخب البوركيني في خطف المباراة رغم طرد أحد لاعبيه، قبل نهاية المباراة بربع الساعة.

وبتلك النتيجة يخرج منتخب تونس من البطولة، في حين ينتظر المنتخب البوركيني الفائز من مباراة السنغال وغينيا الاستوائية، التي ستقام، اليوم الأحد.

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