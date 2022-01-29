شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران تعلن إقامة مباراتها أمام الإمارات في تصفيات كأس العالم دون مشجعين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

أعلن مسؤول إيراني مساء يوم السبت، على أن المباراة بين المنتخب الإيراني ونظيره الإماراتي في العاصمة طهران، التي ستجمعهما، يوم الثلاثاء المقبل، ستكون دون مشجعين بسبب تفشي فيروس كورونا.



وقال المتحدث باسم اللجنة الحكومية الخاصة بمكافحة كورونا في إيران، عباس شيرواجن، إن ”اللجنة الخاصة بمكافحة كورونا قررت عدم السماح للجماهير بحضور مباراة إيران والإمارات التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب آزادي في طهران ضمن إطار الجولة الثامنة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر“.

وأضاف شيرواجن: ”تم اتخاذ هذا القرار على خلفية عودة وباء فيروس كورونا وازدياد حالات الإصابة بالمتحور الجديد أوميكرون والحاجة إلى حماية الصحة العامة“.