تقرير: برشلونة أبلغ عثمان ديمبلي بأن عرض التجديد انتهى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

كشف جيرارد روميرو، الصحفي الشهير في سوق الانتقالات بإذاعة ”راديو كتالونيا“، عن أن نادي برشلونة أبلغ وكلاء الفرنسي عثمان ديمبلي بأن عرض التجديد الذي قدمته الإدارة للاعب قد انتهى، وبالتالي اللاعب ليس أمامه خيار سوى الرحيل أو الجلوس في المدرجات انتظارا لانتهاء عقده.



ودخل النجم الفرنسي في أزمة مع إدارة برشلونة بخصوص العقد، حيث رفض عرضاً من النادي للتجديد والاستمرار في الكامب نو حتى 2027، ويريد التجديد فقط وفقاً لشروطه الخاصة والتي تعني حصوله على راتب مالي ضخم.

وأوضح روميرو، أنه ”إذا أراد وكلاء ديمبلي التفاوض مجددا فسيكون على عرض جديد في نفس شروط عقد بيدري وأنسو فاتي“.