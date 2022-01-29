الدرندلي لأحمد موسى : المؤتمر الصحفي لكيروش وعمرو السولية تم الغاؤه بسبب الزحام المروري

الشارقة - اميمة ياسر - قال خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، إن هناك حالة من التركيز والإصرار على تحقيق الفوز في مباراة منتخب المغرب غدا في أمم إفريقيا .

وأضاف الدرندلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" المشجعون المصريون يتم رعايتهم فور وصولهم لـ الكاميرون من أجل حضور مباريات المنتخب ".

وتابع خالد الدرندلي:" فندق اقامة منتخب مصر جيد وهنا حالة من الخصوصية لنا ، والفندق به مساحة خضراء والفندق جديد".

وأكمل الدرندلي:" المؤتمر الصحفي لـ كيروش وعمرو السولية تم الغاؤه بسبب الزحام المروري".

وقاطعه الإعلامي أحمد موسى، قائلا:" منتظرينكم بكأس إفريقيا كل الدعم والتقدير لمنتخب مصر وربنا ينصرنا بكره ".