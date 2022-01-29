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الدرندلي لأحمد موسى : المؤتمر الصحفي لكيروش وعمرو السولية تم الغاؤه بسبب الزحام المروري

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الشارقة - اميمة ياسر - قال  خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، إن هناك حالة من التركيز والإصرار على تحقيق الفوز في مباراة منتخب المغرب غدا في أمم إفريقيا .

وأضاف الدرندلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "،  :" المشجعون المصريون يتم رعايتهم فور وصولهم لـ الكاميرون من أجل حضور مباريات المنتخب ".

وتابع خالد الدرندلي:"  فندق اقامة منتخب مصر جيد وهنا حالة من الخصوصية لنا ، والفندق به مساحة خضراء والفندق جديد".

وأكمل الدرندلي:" المؤتمر الصحفي لـ كيروش وعمرو السولية تم الغاؤه بسبب الزحام المروري".

وقاطعه الإعلامي أحمد موسى، قائلا:" منتظرينكم بكأس إفريقيا كل الدعم والتقدير لمنتخب مصر  وربنا ينصرنا بكره ".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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