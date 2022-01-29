موعد مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائى كأس أمم أفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مواجهة مهمة عندما يلتقى منتخب المغرب في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل، ويضرب الفائز موعدا فى نصف النهائى مع الفائز من مواجهة الكاميرون وجامبيا.

موعد مباراة مصر والمغرب

تقام مباراة مصر والمغرب فى تمام الخامسة مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة، على ستاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة ياوندى.

مباراة مصر والمغرب .. كيروش يرفض المجازفة بحمدى فتحى أمام المغرب

يخضع حمدى فتحى، لاعب وسط منتخب مصر، لاختبار طبى فى مران المنتخب فى الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، لتحديد إمكانية لحاقه بمباراة الغد أمام المغرب فى ربع النهائى، بعد إصابته بإجهاد فى العضلة الضامة ،ويرفض كيروش المدير الفنى للفراعنة المجازفة باللاعب والبدء به أساسيا فى مباراة الغد، على أن يدفع بأحمد سيد زيزو أو مهند لاشين فى التشكيل الأساسى غدا بدلا منه.

مباراة مصر والمغرب

وأظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني امس في العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادًا للقاء المغرب عن سلبية جميع عينات أعضاء البعثة.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة تحكيم مباراة مصر ضد المغرب، المقرر إقامتها فى الخامسة مساء الأحد المقبل على ملعب "أحمدو أهيدوجو"، لطاقم تحكيم سنغالي بقيادة ماجيتي نداى.

مباراة مصر والمغرب

ويعاون الحكم السنغالي ماجيتي نداي كل اليك سامبا ودجيبريل كامارا، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للتونسي صادوق السالمي.