خاص.. تحديد حكم مباراة الهلال والأهلي في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

كشف مصدر مسؤول في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن لجنة الحكام في "كاف" حددت طاقم تحكيم مغربي بقيادة نور الدين الجعفري لإدارة مباراة الهلال السوداني والأهلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي إن طاقم التحكيم المغربي يتكون من نور الدين الجعفري حكم ساحة، ويحي نوالي مساعد أول، وحمزة ناكيرا مساعد ثان، وكريم صبري حكم رابع.

ومن المقرر أن يراقب المباراة الليبي جمال سالم، والمغربي مصطفى سلاوي منسقًا عامًا، والكيني إيفانس أوشارو منسقًا أمنياً.

ويلتقي الأهلي أمام الهلال على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم يوم الجمعة الموافق 18 فبراير المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويستقبل ملعب الجوهرة الزرقاء مباريات المجموعة الأولي في الجولة الثانية يومي 18 و19 فبراير، حيث يستقبل الهلال السوداني فريق الأهلي، ويخوض المريخ السوداني مباراته مع صنداونز.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مبارياته في دور المجموعات لدوري الأبطال على ملعب "الأهلي we السلام".

يذكر أن مباريات دور المجموعات لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية ستنطلق يوم 11 فبراير المقبل عقب ختام منافسات كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة حاليا في الكاميرون.