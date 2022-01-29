الخليج 365 يوضح.. هل يفاوض الإسماعيلي محمد بسام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

أكد أحمد المهدي مدير الكرة بفريق طلائع الجيش، أنه لا يوجد أي نية للتفريط في خدمات الحارس محمد بسام خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مدير الكرة في طلائع الجيش، في تصريحات عبر "الخليج 365" مساء اليوم السبت، أن ما يتردد عن رحيل بسام "عار من الصحة".

في المقابل، شدد مصدر بنادي الإسماعيلي، أن الفريق ليس بحاجة لخدمات محمد بسام، مؤكدًا أن الفريق يمتلك حارسين كبار ولا يوجد حاجة لحارس آخر.

وكان محمد بسام تردد اسمه بالانتقال لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن الصفقة لم تتم بصورة رسمية.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز قبل الأخير في جدول الدوري برصيد نقطتين بالتعادل مع غزل المحلة والمقاولون العرب بعد خوض 8 مباريات.