بينهم شوبير.. الأهلي يمدد عقود 3 لاعبين حتى 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نجحت إدارة الإهلي في تمديد عقود ثلاثي الفريق محمد نصير وعبدالرحمن مانو وحارس المرمى مصطفى شوبير.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن إدارة الأهلي قامت بوضع خطة بعد ظهور هؤلاء اللاعبين بمستوى متميز في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وأضاف: "نجحت الإدارة الحمراء في تمديد عقود مصطفى شوبير ومحمد نصير ومانو لمدة أربعة مواسم ونصف بحيث تنتهي عقودهم الجديدة في يونيو 2026".

وكان الأهلي دخل في معسكر مغلق اليوم استعداداً لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بكأس رابطة الاندية المحترفة غدا الأحد.

وضمت القائمة 31 لاعباً وهم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وأحمد سيد عبد النبي وكريم فؤاد ومحمد نصير ومحمد مغربي ومحمد أحمد شرقية وأحمد أشرف ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد أشرف وعبد الرحمن نجاح مانو وزياد طارق وأحمد سيد غريب ووليد سليمان وصالح نصر ورأفت خليل ومحمد ياسر ومصطفى أبو الخير وميدو نبيل ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.