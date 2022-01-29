هل يواجه منتخب مصر عقوبة من كاف بسبب المؤتمر الصحفي؟ (لائحة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تسبب تأخر المدير الفني لمنتخب مصر، كارلوس كيروش عن موعد المؤتمر الصحفي قبل لقاء المغرب ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية في عدم إقامته.

وألغى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" المؤتمر الذي كان مقررا في الرابعة والربع بتوقيت الكاميرون، وتم تأجيله 15 دقيقة، ثم 30 دقيقة ثم ساعة كاملة قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقي الإلغاء.

موقف منتخب مصر

أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان له أن قرار الإلغا لعدم تمكن كيروش وعمرو السولية من الوصول إلى مقر المؤتمر في ستاد أحمدو أهيدجو في الموعد المحدد نظرًا للازدحام المروري ورؤية قوات التأمين المصاحبة لموكب البعثة بضرورة إيصال حافلة اللاعبين أولا إلى مقر اقامته وعدم توفير تأمين إضافي للسيارة المقلة للمدرب واللاعب للتوجه مباشرةً إلى ملعب أهيدجو لحضور المؤتمر الصحفي.

وجاء ذلك بعدما أدى منتخب مصر مرانه اليوم على الملعب الفرعي لستاد أولمبييه في الثالثة والربع عصرًا بعد موافقة اللجنة المنظمة على طلب البعثة بذلك بعد ابلاغها رسميًا بتقديم موعد مباراة الغد لمدة ساعة لتقام في الرابعة عصرًا بدلا من الخامسة مساء بتوقيت الكاميرون.

وتعتزم إدارة البعثة رفع تقرير بذلك إلى اللجنة المنظمة، حيث ترتب على نقل المباراة من ملعب أولمبييه إلى ملعب أهيدجو وتقديمها عن موعدها إلى عدم استقرار مواعيد ارتباطات الفريق.

نص اللائحة

حسب المادة 110 من اللائحة المنظمة للبطولة، فقرة 6 فإن: "من ضمن إلتزامات (الاتحادات المشاركة) حضور المؤتمر الصحفي بالإضافة إلى أي حدث ونشاط إعلامي ينظم من جانب كاف".

وتدرس لجان كاف المبررات التي تقدم من جانب الاتحاد المصري، أولا وقبل أي شيء، على أن تنحصر العقوبة حال عدم قبول مبررات الاتحاد المصري في دائرة الغرامة المالية.