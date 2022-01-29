رسميا.. برشلونة يعلن ضم أداما تراوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن برشلونة ضم الدولي الإسباني أداما تراوري معارا من وولفرهامبتون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي 2021/2022.

وأفاد برشلونة في بيان رسمي أن إعارة أداما تراوري ستمتد حتى 30 يونيو 2022 مع إمكانية الشراء، وسيدفع النادي راتب اللاعب.

وأضاف النادي أن تقديم أداما تراوري كلاعب جديد لبرشلونة سيكون يوم الأربعاء المقبل بدون حضور جماهيري.

وكان أداما تراوري وصل إلى برشلونة أمس الجمعة للخضوع للفحوص الطبية تمهيدا للتوقيع مع برشلونة مع خيار شراء مقابل 30 مليون يورو وفقا للتقارير.

أداما تراوري (من مواليد 25 يناير 1996) بدأ مسيرته الكروية مع برشلونة بعدما انضم لأكاديمية لا ماسيا عام 2004 وهو في سن الثامنة من عمره، وتقدم بثبات في فرق المراحل السنية المختلفة.

وخاض اللاعب مباراته الأولى مع الفريق الأول في 23 ديسمبر عام 2013 كبديل لنيمار أمام غرناطة، ليصبح تاسع أصغر لاعب يشارك مع الفريق الأول في تاريخ البلوجرانا.

وسجل صاحب الـ26 عاما هدفه الرسمي الأول مع برشلونة في 16 ديسمبر 2014، حيث لعب 16 دقيقة ليساهم بهدف فردي رائع في فوز كاسح على هويسكا 8-1 في كأس الملك لموسم 2014-15.

ورحل تراوري عن صفوف برشلونة في عام 2015 بانتقاله لأستون فيلا، قبل أن ينتقل بعد عام إلى ميدلزبرة الإنجليزي، ومنه إلى ناديه الحالي وولفرهامبتون واندرارز في أغسطس 2018.

أما على المستوى الدولي، ورغم إعلان رغبته في اللعب لمنتخب مالي، اختار تراوري تمثيل منتخب إسبانيا، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول للماتادور في أكتوبر 2020.