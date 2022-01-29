تونس تخسر أمام بوركينا فاسو وتودع كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق منتخب بوركينا فاسو فوزا صعبا على نظيره التونسي، مساء اليوم السبت، بنتيجة هدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ 8 بكأس أمم أفريقيا.

وفي الدقيقة 54+3 سجل اللاعب دانجو اوتارا الهدف الأول لمنتخب بوركينا فاسو، بعدما قاد هجمة ومر من دفاع تونس قبل أن يسددها بقدمه اليسرى في الشباك.

وبتلك النتيجة، تأهل منتخب بوركينا فاسو إلى الدور نصف النهائي، لينتظر الفائز من مواجهة السنغال وغينيا الاستوائية، بينما ودع المنتخب التونسي البطولة.

وجاء تشكيل منتخب تونس على النحو التالي:

"تشكيل تونس: بشير بن سعيد - بلال العيفة - ديلان براون - محمد دراجر - أسامة الحدادي - أنيس بن سلمان - إلياس السخيري - عيسى العيدوني - وهبي الخزري - يوسف المساكني - سيف الدين الجزيري".

أحداث المباراة

وفي الدقيقة 27، أطلق وهبي الخزري ركلة حرة مباشرة صاروخية نحو المرمى، تصد لها حارس مرمى بوركينا فاسو وابعدها لركلة ركنية.

وأهدر اللاعب ديلان براون فرصة خطيرة لمنتخب تونس في الدقيقة 33، بعد ركلة ركنية من الجانب الأيمن ، فشل في تحويها اللاعب تخو الشباك.

وكاد أن يسجل جبريل واتارا هدفا لمنتخب بوركينا فاسو في الدقيق40، بعدما حصل عل الكرة داخل منطقة جزاء تونس ويسدد بقدمه اليسرى لكن الكرة استقرت في يد الحارس بشير بن سعيد.

وفي الدقيقة 54+3 سجل اللاعب دانجو اوتارا الهدف الأول لمنتخب بوركينا فاسو، بعدما قاد هجمة ومر من دفاع تونس قبل أن يسددها بقدمه اليسرى في الشباك.

وأهدر وهبي الخزري هدفا محققا لمنتخب تونس في الدقيقة 57، بعد عرضية عن طريق نعيم سليتي، حولها الخزري بطريقة غريبة بعيدة عن المرمى.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في الدقيقة 82 في وجه دانجو اوتارا، بعدما تدخله بالمرفق بعنف في وجه علي معلول لاعب تونس.