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منتخب الكاميرون أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

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المنامة - ياسر ابراهيم - منتخب الكاميرون أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

السبت, 29 يناير, 2022 - 09:38 مساءً

 
بات المنتخب الكاميروني أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ بفوزه على نظيره الغامبي (2-0) اليوم السبت على ملعب "جابوما" في دوالا ضمن الدور ربع النهائي للبطولة القارية.
 
وفرض كارل توكو إيكامبي نفسه نجما للقاء بتسجيله هدفي "الأسود غير المروّضة" (50 و57).
 
ورفع نجم ليون الفرنسي رصيده إلى 5 أهداف في المركز الثاني على جدول ترتيب هدافي المسابقة القارية بفارق هدف خلف مواطنه فانسان أبو بكر (6 أهداف).
 
وستلاقي الكاميرون في نصف النهائي الفائز من المواجهة المرتقبة التي ستجمع المنتخب المصري بنظيره المغربي غداً الأحد على ملعب "أحمدو أهيدجو" في ياوندي ضمن الدور ربع النهائي من منافسات "كان 2021".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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