منتخب الكاميرون أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا



بات المنتخب الكاميروني أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ بفوزه على نظيره الغامبي (2-0) اليوم السبت على ملعب "جابوما" في دوالا ضمن الدور ربع النهائي للبطولة القارية.



وفرض كارل توكو إيكامبي نفسه نجما للقاء بتسجيله هدفي "الأسود غير المروّضة" (50 و57).



ورفع نجم ليون الفرنسي رصيده إلى 5 أهداف في المركز الثاني على جدول ترتيب هدافي المسابقة القارية بفارق هدف خلف مواطنه فانسان أبو بكر (6 أهداف).



وستلاقي الكاميرون في نصف النهائي الفائز من المواجهة المرتقبة التي ستجمع المنتخب المصري بنظيره المغربي غداً الأحد على ملعب "أحمدو أهيدجو" في ياوندي ضمن الدور ربع النهائي من منافسات "كان 2021".