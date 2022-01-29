الامارات | الإكوادوري كايسيدو إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة

شكرا لقرائتكم خبر عن الإكوادوري كايسيدو إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن إنتر ميلان وجنوة، المنتميان لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، انتقال المهاجم الإكوادوري فيليبي كايسيدو إلى صفوف الأول على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري اليوم. والتحق المهاجم البالغ عمره 33 عاما بإنتر ليشغل دور البديل مع المدرب سيموني إنزاجي الذي عمل مع اللاعب لأربع سنوات في لاتسيو.

وقال كايسيدو لمحطة إنتر التلفزيونية "أنا متحمس جدا. أريد أن أظهر بشكل مميز، وقبل كل شيء أود أن أشكر المدرب إنزاجي الذي فعل كل شيء حتى أكون حاضرا هنا. إنه عنصر مهم جدا وأقنعني بشكل فوري، لذا أشكره ولا أستطيع الانتظار حتى أبدأ المران معه".

وأضاف "أنا فخور جدا بتمثيل بلادي وأن أكون أول لاعب من الإكوادور يلعب في إنتر". ويسير إنتر في طريقه للاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي حيث يتصدر المسابقة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه ويملك مباراة واحدة إضافية مقارنة بنابولي وميلان صاحبي المركزين الثاني والثالث.

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