الامارات | خالد النبريص.. أول فلسطيني يوقع لنادي الإسماعيلي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبريص.. أول فلسطيني يوقع لنادي الإسماعيلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الإسماعيلي المصري التعاقد مع الفلسطيني خالد النبريص مهاجم نادي اتحاد خان يونس حتى نهاية عام 2026. وذكر الموقع الرسمي للإسماعيلي اليوم أن مجلس إدارة النادي بقيادة المهندس يحيي الكومي نجح في ضم خالد النبريص مهاجم نادي اتحاد خان يونس ومنتخب فلسطين الأولمبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حتي نهاية موسم 2026 بعد موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني خوان براون، وبات أول لاعب فلسطيني في التاريخ يحمل قميص الاسماعيلي، بحسب ما أكد ذلك الحساب الرسمي للإسماعيلي على "تويتر".

وأضاف ذات المصدر أن اللجنة الفنية الحالية للنادي برئاسة حماده المصري، أشادت بقدرات اللاعب التهديفية رغم صغر سنه باعتباره أحد أفضل المواهب في الكرة الفلسطينية. وبات اللاعب الفلسطيني هو سادس صفقات الإسماعيلى في فترة الانتقالات الشتويية بعد ضم كل من البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو ومروان حمدي.



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