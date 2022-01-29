الامارات | الكاميرون تنهي "مغامرة غامبيا".. وتحجز بطاقة نصف نهائي كأس إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الكاميرون تنهي "مغامرة غامبيا".. وتحجز بطاقة نصف نهائي كأس إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ المنتخب الكاميروني الدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا على أرضه، وذلك عقب فوزه على نظيره الغامبي 2 / صفر.

ويدين المنتخب الكاميروني بالفضل في الفوز إلى كارل توكو إيكامبي الذي سجل هدفين في الدقيقتين 50 و58. وينتظر المنتخب الكاميروني في الدور قبل النهائي، الفائز من مباراة مصر والمغرب، والتي تقام غدا ضمن منافسات دور الثمانية.



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