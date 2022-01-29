الامارات | "كاف" يدعم إنفانتينو بعد تصريحاته المثيرة للجدل بحق "الأفارقة"

شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يدعم إنفانتينو بعد تصريحاته المثيرة للجدل بحق "الأفارقة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" دعمه للخطاب الذي القاه السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أمام مجلس أوروبا الأربعاء الماضي، مؤكدا أنه يتماشى مع القرارات التي سبق للاتحاد اتخاذها. وهذا على الرغم من الجدل الكبير الذي أثارته تصريحاته، بعد أن قال إن "تنظيم كأس العالم كل عامين من شأنه التخفيف من وطأة هجرة الأفارقة إلى أوروبا، والتعرض لخطر الموت في البحر"، رغم أنه أصدر بيانا بعد ذلك، وقال إن تصريحاته تم إخراجها عن سياقها، وأنه لم يقصد الإساءة إلى الأفارقة.

وذكر "كاف" في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم أن رئيسه باتريس موتسيبي تلقى اتصالات من عدد من رؤساء الاتحادات الوطنية في أفريقيا، أعربوا خلالها عن دعمهم لخطاب إنفانتينو أمام مجلس أوروبا الذي أكد فيه أن كرة القدم هي إحدى الأدوات التي ينبغي أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بالعديد من الأفارقة، وكذلك في بناء مستقبل أفضل والحفاظ على كرامة الكثير من سكان القارة الأفريقية.

وأضاف "كاف" أن البعض قد أساء فهم البيان بشكل صحيح وأن إنفانتينو لم يذكر في خطابه أن إقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين سيمنع الأفارقة من عبور البحر الأبيض المتوسط.

يذكر أن الاتحادات الوطنية الـ54 الأعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كانوا قد أعربوا في اجتماعات سابقة عن دعمهم بالإجماع لمقترح إقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين بسبب الفوائد التنموية والرفاهية لأفريقيا والعالم النامي. وأعرب "كاف" في بيانه عن تقديره بمشاركة والتزام (فيفا) وإنفانتينو في خطط تطوير كرة القدم ونموها في أفريقيا والعالم.

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