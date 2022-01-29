شكرا لقرائتكم خبر هيرتا يضم مهاجم أولسان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المنتظر أن يستمر عقد اللاعب الكوري الجنوبي الدولي مع هيرتا حتى 2025، ويسعى هيرتا إلى إنعاش هجومه في مركز الجناح الأيمن عبر الوافد الجديد.
ولم يدل هيرتا ببيانات حول قيمة الصفقة.
كان اللاعب البالغ طوله 173 سنتيمترا سجل مع ناديه الكوري الجنوبي 12 هدفا في 37 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الماضي، فضلا عن أنه ساعد على إحراز 5 أهداف.
وظهر دونجون لي مع منتخب بلاده لأول مرة في مارس الماضي، كما شارك في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في الصيف الماضي.
كان هيرتا ضم في الميركاتو الشتوي الحالي المدافعين فريدريك اندريه بيوركان ومارك أوليفر كيمبف.
كانت هذه تفاصيل خبر هيرتا يضم مهاجم أولسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.