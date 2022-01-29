هيرتا يضم مهاجم أولسان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن هيرتا برلين الألماني أمس ضم مهاجم أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، جوانج جيون لي.

ومن المنتظر أن يستمر عقد اللاعب الكوري الجنوبي الدولي مع هيرتا حتى 2025، ويسعى هيرتا إلى إنعاش هجومه في مركز الجناح الأيمن عبر الوافد الجديد.

ولم يدل هيرتا ببيانات حول قيمة الصفقة.

كان اللاعب البالغ طوله 173 سنتيمترا سجل مع ناديه الكوري الجنوبي 12 هدفا في 37 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الماضي، فضلا عن أنه ساعد على إحراز 5 أهداف.

وظهر دونجون لي مع منتخب بلاده لأول مرة في مارس الماضي، كما شارك في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في الصيف الماضي.

كان هيرتا ضم في الميركاتو الشتوي الحالي المدافعين فريدريك اندريه بيوركان ومارك أوليفر كيمبف.