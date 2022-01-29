36 حالة كورونا بأولمبياد بكين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الشتوية ببكين أمس ثبوت إصابة 36 مشاركا في الأولمبياد بفيروس كورونا.

وذكرت اللجنة أن 29 شخصا من الوافدين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا فور وصولهم إلى المطار، من بينهم 19 رياضيا أو أعضاء بفرقهم. كما تم اكتشاف 7 إصابات بفيروس كورونا من بين هؤلاء المتواجدين بالفعل فيما يسمى بالفقاعة الأولمبية.

وتقام دورة الألعاب الشتوية في ظل قواعد صارمة لمكافحة فيروس كورونا، مما يعني أن كل المشاركين من الرياضيين حتى الصحفيين معزولون تماما عن الشعب الصيني.

ولكي يتم اكتشاف المصابين في أسرع وقت ممكن، كل مشارك في الفقاعة يجب أن يخضع لاختبار «بي. سي. أر» بشكل يومي.

وأي شخص تثبت إصابته بالفيروس يجب أن يعزل نفسه في فندق مخصص. وبعد نتيجتين سلبيتين على الأقل لاختبار «بي. سي. أر» على أن يكون الفارق الزمني بينهما 24 ساعة على الأقل، يمكنه أن يخرج من العزل.

وفي الأسابيع الأخيرة، فرضت السلطات إغلاقا على العديد من المدن بها ملايين من السكان.