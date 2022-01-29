الإسماعيلي يضم الفلسطيني النبريص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكمل نادي الإسماعيلي المصري تعاقده مع مهاجم نادي اتحاد خان يونس الفلسطيني خالد النبريص حتى نهاية عام 2026. وذكر الموقع الرسمي للإسماعيلي أمس أن مجلس إدارة النادي بقيادة يحيى الكومي نجح في ضم خالد النبريص لاعب نادي اتحاد خان يونس ومنتخب فلسطين الأولمبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حتي نهاية موسم 2026 بعد موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني خوان براون. وأضاف ذات المصدر أن اللجنة الفنية الحالية للنادي برئاسة حمادة المصري، أشادت بقدرات اللاعب التهديفية رغم صغر سنه باعتباره أحد أفضل المواهب في الكرة الفلسطينية. وبات اللاعب الفلسطيني هو سادس صفقات الإسماعيلى في فترة الانتقالات الشتوية بعد ضم كل من البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو ومروان حمدي.

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