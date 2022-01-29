فيورنتينا يتعاقد مع كابرال

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وانتقل فالهوفيتش إلى يوفنتوس يوم الجمعة، ليضع حدا لقصة طويلة شهدت استهداف عدة أندية أوروبية كبرى للاعب البالغ من العمر 22 عاما.
وخسارة خدماته كان يعني أن فيورنتينا سيكون لديه فجوة كبيرة في خط الهجوم؛ نظرا لأن فالهوفيتش هو هداف الدوري في الإيطالي هذا الموسم بتسجيله 17 هدفا في 21 مباراة، متساويا مع شيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو.
والآن لدى فيورنتينا لاعب قادر على إحداث تأثير كبير، حيث سيرث كابرال القميص رقم تسعة من فالهوفيتش، بعد أن أظهر اللاعب غزارة تهديفية في الدوري السويسري ودوري المؤتمر الأوروبي.
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