مصر والمغرب.. مواجهة عربية أفريقية ساخنة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى منتخبا مصر والمغرب للتأهل إلى الدور قبل النهائي ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، عندما يلتقيان اليوم بدور الثمانية، في مواجهة عربية خالصة.

ومرت أمس الذكرى الخامسة لآخر لقاء بين المنتخبين، حينما التقيا بالدور نفسه لنسخة المسابقة بالجابون عام 2017، وحسمها منتخب مصر 1 / 0 سجله محمود كهربا في الدقائق الأخيرة، يتجدد الموعد بين المنتخبين مرة أخرى، أملا في بلوغ المربع الذهبي للبطولة.

وفي الوقت الذي يطمح منتخب مصر للصعود للدور قبل النهائي للمرة الثانية في النسخ الثلاث الأخيرة للمسابقة، فإن المنتخب المغربي يطمح للتواجد في هذا الدور للمرة الأولى منذ 18 عاما، حيث لم يبلغ هذا الدور منذ أن صعد للنهائي لآخر مرة بنسخة المسابقة عام 2004 التي أقيمت في تونس.

ظروف متشابهة

يعاني منتخب مصر من غياب حارس مرماه محمد الشناوي للإصابة، كما تحوم الشكوك بشأن مشاركة لاعب الوسط حمدي فتحي لإصابته بإجهاد في العضلة الضامة.

أما المنتخب المغربي فيغيب عنه الحارس منير المحمدي وسفيان الكرواني، بعدما جاءت نتيجة اختبارهما لفيروس كورونا إيجابية.

وفي الوقت الذي يعاني خلاله مدرب مصر البرتغالي كارلوس كيروش، من الانتقادات، فإن الأمر نفسه ينطبق على مدرب المغرب، البوسني وحيد خليلودزيتش، الذي طالته الانتقادات أيضا، رغم النتائج الرائعة التي حققها مع منتخب (أسود الأطلس).

ولم تكن تلك الانتقادات لمدرب المغرب بسبب سوء إدارته للمباريات، ولكن بسبب استبعاده الثنائي حكيم زياش ونصير مزراوي، نجمي تشيلسي الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي، من البطولة الحالية لأسباب تأديبية.

السنغال وغينيا الاستوائية

يأمل منتخبا السنغال وغينيا الاستوائية في حجز مقعد بالدور قبل النهائي.

وبينما يتطلع المنتخب السنغالي، الساعي للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه بعدما حصل على وصافتها عامي 2002 و2019، للتواجد بالمربع الذهبي للنسخة الثانية على التوالي في البطولة، فإن منتخب غينيا الاستوائية، الذي يسجل ظهوره الثالث بدور الثمانية، يحلم بتكرار أبرز إنجازاته في تاريخ مشاركاته بالبطولة والذي حققه عام 2015، بالصعود للدور قبل النهائي.

وتعززت صفوف منتخب السنغال بعودة نجمه ساديو ماني، الذي تعرض لإصابة عنيفة على مستوى الرأس عقب اصطدامه العنيف مع فوزينيا، حارس مرمى الرأس الأخضر، الذي نال على إثر تلك الواقعة بطاقة حمراء.







يمتلك منتخب المغرب تفوقا كاسحا على نظيره المصري في تاريخ لقاءاتهما المباشرة



خلال 29 لقاء رسميا ووديا فاز المغرب 14 مرة، مقابل 3 انتصارات لمصر، وتعادلا 12 مرة



المغرب المنتخب الأكثر فوزا على مصر في تاريخ منافسي الفراعنة



يتفوق منتخب المغرب على مصر في تاريخ لقاءاتهما بأمم أفريقيا (فاز 3 مرات مقابل فوزين لمصر وتعادلا مرة)



التقيا مرتين فقط في أدوار خروج المغلوب بالمسابقة عامي 1986 و2017، وتفوقت مصر مرتين



في نسخة عام 1986 بمصر تأهل منتخب الفراعنة للنهائي بفوزه 1 / 0 على المنتخب المغربي بالدور قبل النهائي



في نسخة نسخة 2017 فازت مصر على المغرب 1 / 0 وتأهلت للمربع الذهبي



الفائز من هذه المواجهة يلتقي في الدور قبل النهائي مع الفائز من لقاء الكاميرون وجامبيا



مشوار المنتخب المصري





حل ثانيا في المجموعة الرابعة



خسر أمام نيجيريا 0 / 1



فاز على السودان 1 / 0



فاز على غينيا بيساو 1 / 0



في دور الـ16 فاز على كوت ديفوار بركلات الترجيح



مشوار المنتخب المغربي