شكرا لقرائتكم خبر بوردو يتخلص من أوتافيو لصالح الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت صحيفة Girondins الفرنسية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي تتفاوض مع نظيرتها في نادي بوردو الفرنسي لاستعارة اللاعب البرازيلي أوتافيو هنريكي، في الأشهر الخمسة المتبقية من عقده مع النادي الفرنسي.

مبينة أن إدارة نادي بوردو الفرنسي تبحث عن الاستفادة المالية مقابل هذه الصفقة لتقليل المصاريف والتخلص من عبء مستحقات أوتافيو، وخاصة أن النادي يمر بظروف مالية صعبة، حيث يكلف راتب اللاعب 150 ألف يورو شهريا.

ووقع أوتافيو في مطلع يناير الحالي لنادي أتلتيكو منيرو البرازيلي بعد دخوله فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع النادي الفرنسي، حيث سيبدأ مسيرته مع ناديه الجديد في يوليو المقبل.

ميدانيا يواصل فريق الاتحاد تدريباته اليومية خلال فترة التوقف الحالية المتزامنة مع التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، بعد أن خاض لقاء وديا أمام فريق نيوكاسل الإنجليزي مساء الجمعة خسره 1 / 2.

وحرص المدير الفني للفريق الروماني كوزمين كونترا، على إشراك أكبر عدد من اللاعبين أمام نيوكاسل، خاصة الاحتياطيين، وذلك لإدخالهم في أجواء اللقاءات التنافسية ورفع المعدل اللياقي والبدني لهم في ظل ابتعاد عدد منهم عن المشاركة في المباريات الرسمية.

كما يعمل كونترا على دمج اللاعب الجديد القادم من الهلال مدالله العليان مع زملائه، بهدف الانسجام واستغلال فترة التوقف الحالية، وخلق تنافس جديد بينه وبين اللاعب مهند الشنقيطي في خانة الظهير الأيمن.