هل اهتزت «الكفاءة المالية» بتشكيك الخراع وحمدالله؟

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ولم يسلم الاتحاد والنصر من التشكيك في حصولهما على شهادة الكفاءة المالية بعد أن أكد لاعب الاتحاد السابق فيصل الخراع عبر محاميه أن لديه مستحقات واجبة السداد لدى الاتحاد لم يتسلمها، وهو ما تم أيضا مع لاعب النصر السابق والاتحاد حاليا، المغربي عبدالرزاق حمدالله، حينما أكد وكيله أن لحمدالله مستحقات لدى نادي النصر لم تسدد.
قضيتان تثيران الشكوك بكفاءة ناديين
أثارت قضية اللاعب فيصل الخراع ومطالبة محاميه بمستحقات سابقة للاعب لدى نادي الاتحاد، الشكوك حول حصول الأخير على شهادة الكفاءة المالية، وفتحت القضية باب التساؤل حول كيفية حدوث ذلك، إلا أن اتحاد القدم بدد تلك الشكوك وأكد مشروعية نادي الاتحاد في نيل شهادة الكفاءة المالية.
كما أبدى وكيل لاعب الاتحاد الحالي والنصر سابقا عبدالرزاق حمدالله، استغرابه لحصول نادي النصر على شهادة الكفاءة المالية في ظل وجود التزامات سابقة مستحقة للاعب.
الفتح الأفضل التزاما
نجحت إدارة الفتح في خلو دفاترها من المديونيات، لتتصدر قائمة استراتيجية الأندية من حيث الوفاء بالتزاماتها التعاقدية والمالية بنتيجة صفر من الديون، في بادرة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق برنامج حوكمة الأندية الذي فرضته وزارة الرياضة.
أول الحاصلين على الكفاءة
سجلت فرق الهلال والفتح والفيصلي وأبها نفسها كأول فرق دوري المحترفين في تخطي عقبة الديون المستحقة حتى 30 سبتمبر الماضي، الأمر الذي منحها أحقية تسجيل لاعبيها خلال فترة الميركاتو الشتوي الذي سيسدل ستاره مساء اليوم.
19 مليونا تخفي الباطن والرائد
اختفى الرائد والباطن عن قائمة الأندية التي أتمت تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد أن عجزا عن سداد ما عليهما من التزامات مالية، فنادي الباطن كان مطالبا بسداد أكثر من21 مليون ريال، إلا أنه وفر فقط مبلغ 9 ملايين ريال وعجز عن توفير 12 مليون ريال، بينما تبقت حوالي 7 ملايين ريال لنادي الرائد من أصل 12 مليون ونصف المليون مطالبا بسدادها، مما تسبب في عدم حصولهما على شهادة الكفاءة المالية كوحيدين من بين 16 ناديا بدوري المحترفين.
كفاءة في الرمق الأخير
كاد النصر والشباب أن ينضما إلى الاتفاق والباطن في قائمة غير الحاصلين على شهادة الكفاءة المالية، قبل أن يتداركا الوضع في الوقت المتبقي من المهلة المعلن عنها، حيث أعلن كل منهما حصوله على شهادة الكفاءة المالية في الساعات الأخيرة لليوم الأخير من المهلة، علما أن الشباب والنصر ينافسان على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ويصنفان من بين كبار الدوري.
الكفاءة المالية
- لائحة اعتمدها وزير الرياضية الأمير عبدالعزيز بن تركي في 10 ديسمبر 2020
- تهدف لتنظيم عمل إدارات الأندية وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية
- 5 أندية فشلت في الحصول على الكفاءة المالية في شتاء 2020 (الباطن والاتفاق والنصر والوحدة والاتحاد)
- في صيفية الموسم الحالي 2021 تم حرمان الطائي من الكفاءة المالية قبل تدارك الوضع لاحقا
- المراحل الماضية كشفت نجاح الأندية الصغرى في الحصول على شهادة الكفاءة قبل الكبرى
- النصر والاتحاد والشباب والأهلي والباطن والرائد أكثر الفرق التي ترهقها الكفاءة المالية
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