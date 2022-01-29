هل اهتزت «الكفاءة المالية» بتشكيك الخراع وحمدالله؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لحق المنافسان على دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الشباب الوصيف والنصر صاحب المركز الثالث، بركب أندية دوري المحترفين الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية في الرمق الأخير من إسدال الستار على نهاية الفترة في 26 يناير الحالي، والتي منحت للأندية من أجل سداد الالتزامات المالية الواجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2021، فيما فشل ناديا الباطن والرائد في الحصول على الشهادة نتيجة عدم الإيفاء بسداد مبلغ 33,847,918 على الناديين حسب قائمة استراتيجية الأندية المعتمدة من قبل وزارة الرياضة ، ليحرم الأخيرين من إضافات جديدة على مستوى اللاعبين المحليين والأجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنتهي منتصف ليل اليوم.

ولم يسلم الاتحاد والنصر من التشكيك في حصولهما على شهادة الكفاءة المالية بعد أن أكد لاعب الاتحاد السابق فيصل الخراع عبر محاميه أن لديه مستحقات واجبة السداد لدى الاتحاد لم يتسلمها، وهو ما تم أيضا مع لاعب النصر السابق والاتحاد حاليا، المغربي عبدالرزاق حمدالله، حينما أكد وكيله أن لحمدالله مستحقات لدى نادي النصر لم تسدد.

قضيتان تثيران الشكوك بكفاءة ناديين

أثارت قضية اللاعب فيصل الخراع ومطالبة محاميه بمستحقات سابقة للاعب لدى نادي الاتحاد، الشكوك حول حصول الأخير على شهادة الكفاءة المالية، وفتحت القضية باب التساؤل حول كيفية حدوث ذلك، إلا أن اتحاد القدم بدد تلك الشكوك وأكد مشروعية نادي الاتحاد في نيل شهادة الكفاءة المالية.

كما أبدى وكيل لاعب الاتحاد الحالي والنصر سابقا عبدالرزاق حمدالله، استغرابه لحصول نادي النصر على شهادة الكفاءة المالية في ظل وجود التزامات سابقة مستحقة للاعب.

الفتح الأفضل التزاما

نجحت إدارة الفتح في خلو دفاترها من المديونيات، لتتصدر قائمة استراتيجية الأندية من حيث الوفاء بالتزاماتها التعاقدية والمالية بنتيجة صفر من الديون، في بادرة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق برنامج حوكمة الأندية الذي فرضته وزارة الرياضة.

أول الحاصلين على الكفاءة

سجلت فرق الهلال والفتح والفيصلي وأبها نفسها كأول فرق دوري المحترفين في تخطي عقبة الديون المستحقة حتى 30 سبتمبر الماضي، الأمر الذي منحها أحقية تسجيل لاعبيها خلال فترة الميركاتو الشتوي الذي سيسدل ستاره مساء اليوم.

19 مليونا تخفي الباطن والرائد

اختفى الرائد والباطن عن قائمة الأندية التي أتمت تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد أن عجزا عن سداد ما عليهما من التزامات مالية، فنادي الباطن كان مطالبا بسداد أكثر من21 مليون ريال، إلا أنه وفر فقط مبلغ 9 ملايين ريال وعجز عن توفير 12 مليون ريال، بينما تبقت حوالي 7 ملايين ريال لنادي الرائد من أصل 12 مليون ونصف المليون مطالبا بسدادها، مما تسبب في عدم حصولهما على شهادة الكفاءة المالية كوحيدين من بين 16 ناديا بدوري المحترفين.

كفاءة في الرمق الأخير

كاد النصر والشباب أن ينضما إلى الاتفاق والباطن في قائمة غير الحاصلين على شهادة الكفاءة المالية، قبل أن يتداركا الوضع في الوقت المتبقي من المهلة المعلن عنها، حيث أعلن كل منهما حصوله على شهادة الكفاءة المالية في الساعات الأخيرة لليوم الأخير من المهلة، علما أن الشباب والنصر ينافسان على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ويصنفان من بين كبار الدوري.

الكفاءة المالية

