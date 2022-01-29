فرسان البولو يستعدون لبطولة العلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل فرسان البولو استعداداتهم لخوض منافسات بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، الوحيدة في العالم التي تقام في صحراء العلا، وينظمها الاتحاد السعودي للبولو والهيئة الملكية للعلا، خلال الفترة من 11-12 فبراير المقبل، ضمن النسخة الثالثة من فعاليات موسم شتاء طنطورة.

وأجرى الفرسان تدريباتهم على ملعب أكاديمية الاتحاد السعودي للبولو بالرياض بإشراف المدرب الأرجنتيني سانتياقو وسيشارك في البطولة 4 فرسان سعوديين، إضافة إلى 4 لاعبين من فريق لادولفينا الذي حصل لاعبوه على تصنيف هانديكاب 40 قول، وهم كامبياسو وبابلو دونو وديفيد ستيلينج وخوان مارتن نيرو.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للبولو عمرو زيدان جاهزية البطولة للفرق المتنافسة بالتنسيق مع الهيئة الملكية بالعلا، لإبراز اللعبة ونشرها وإقامة نسخة مميزة ومختلفة عن النسخة الماضية، التي لفتت الانتباه عالميا، موضحا أن مكتسبات البطولة التي تعد عالمية كثيرة منها الفنية والسياحية ولتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.