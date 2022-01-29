شكرا لقرائتكم خبر عطيف.. صقر يعشق عدم الاستقرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيكون فريق القادسية المحطة التاسعة للاعب صقر عطيف في مشواره مع كرة القدم، بعد أن أعلن نادي القدسية أمس تعاقده مع اللاعب للمشاركة معه في دوري الدرجة الأولى.

وكتب الحساب الرسمي للقادسية على تويتر مساء اليوم السبت «مرحبا بك في القادسية. صقر عطيف قدساوي».

وتنقل صقر عطيف بين عدد كبير من الأندية السعودية، فيما خاض تجربة احترافية خارجية واحدة.

وعرف الجمهور صقر عطيف من خلال فريق الشباب موسم 2011-2012، ثم احترف في نادي لوليتيانو البرتغالي خلال الفترة من 2012 إلى 2014.

وفي موسم 2015 /2016 ارتدى عطيف قميص الوحدة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لكنه لم يستمر طويلا، حيث غادر بعدها إلى فريق التعاون موسم 2017 وفي 2019 لعب مع فريق الرائد.

ومن الرائد غادر دوري الأضواء إلى دوري الدرجة الأولى، حيث لعب لفريق أحد موسم 2019 /2020، لكنه لم يستمر معه طويلا، حيث عاد مجددا لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من خلال ارتداء قميص الفتح الموسم الماضي.

أما آخر محطاته قبل القادسية، فقد كانت بصفوف فريق الفيحاء.

أندية لعب لها صقر عطيف

