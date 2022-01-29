شكرا لقرائتكم خبر النصر يتنازل عن مختار للطائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعار نادي النصر لاعب محور الفريق الأول لكرة القدم مختار علي إلى فريق الطائي لمدة 6 أشهر.

ورحب نادي الطائي بلاعبه الجديد عبر موقعه الرسمي على تويتر لينضم إلى كتيبته في المواجهات المقبلة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتأتي إعارة اللاعب بموافقة المدير الفني لفريق النصر، الأرجنتيني ميجيل روسو وتأكيده على عدم حاجته إلى اللاعب خلال الستة أشهر المقبلة، في المقابل أبدى المدير الفني لفريق الطائي، خوسيه لويس سييرا حاجته إلى مختار علي في المرحلة المقبلة.

ويحتل الطائي المركز الـ11 بنهاية الجولة الـ18 برصيد 19 نقطة.

يذكر أن مختار علي بقي حبيسا لدكة البدلاء في النصر خاصة بعد تولي ميجيل روسو تدريب الفريق، كما أنه يظهر مع الفريق حتى نهاية الجولة الـ18، فيما كان حضوره مخجلا في الموسم الماضي أيضا.

وأكدت أنباء أن إعارة اللاعب تمت دون مقابل.