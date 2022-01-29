تايكوندو الشباب يتصدر «القتال»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاود فريق التايكوندو بنادي كميت انتصاراته وصدارته للبومسي بعد اكتساحه لبطولة المجموعة الأولى للدرجة الأولى للمنافسات بـ 759 نقطة و4 ذهبيات في الفردي والجماعي عن طريق اللاعبين عبدالكريم العنزي، محمد الشيباني، تركي العنزي، عبدالرحمن العنزي، وعبدالمجيد العنزي. وحل فريق الفرع ثانيا بـ275 نقطة وذهبية تحت 50 كجم لخالد الزهراني، وجاء الرياض ثالثا بـ145 نقطة. وعلى صعيد منافسات القتال استحوذ كبار فريق نادي الشباب على كأس البطولة بـ625 نقطة وحققوا 4 ميداليات ذهبية عبر هشام الدوخي، ماجد المبروك، علي المبروك، عبدالله الزعاقي. وجاء في الوصافة فريق الفرع بـ 339 نقطة وميدالية ذهبية لرائد ماهر فليح، وتراجع الهلال للمركز الثالث بـ296 نقطة وميداليتين ذهبيتين لرياض حمدي وفارس الشمهاني، كما حقق لاعب فريق النصر ميدالية ذهبية عبر مشاري الشهراني.

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