مدرب المغرب: صلاح أفضل لاعب في العالم.. ولدينا خطط لإيقافه

الشارقة - اميمة ياسر - أثنى البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للمنتخب المغربي، على النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، قبل مواجهة المنتخبين غدا الأحد، في قمة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة حاليا فى الكاميرون.

ويلتقي المنتخب الوطني غدا الأحد مع المغرب في المباراة المحدد لها الخامسة مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة، باستاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة ياوندى ضمن منافسات ربع نهائى بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال خليلوزيتش على هامش المؤتمر الصحفي للمباراة، "محمد صلاح أفضل لاعب في العالم، سنرى أفضل الطرق التى يمكننا من خلالها منعه من لعب أفضل مباراة له".

وأضاف مدرب المغرب، "تابعنا مقاطع فيديو لمبارياته فى المسابقة ووضعنا مخططا لإيقافه والحد من خطورته، كما قرأنا طريقة لعبه جيداً".