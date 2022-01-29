الجزيري يقود تشكيل تونس لمواجهة بوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن منذر الكبير، المدير الفني لمنتخب تونس، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بوركينا فاسو، مساء اليوم السبت، في إطار دور الـ 8 بكأس أمم أفريقيا.

وشهد تشكيل المنتخب التونسي تواجد سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك، بينما يجلس على معلول ظهير النادي الأهلي على نقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل منتخب تونس على النحو التالي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: محمد دراجر، بلال العيفة، ديلان برون، أسامة الحدادي.

خط الوسط: أنيس بن سليمان، إلياس السخيري، عيسى ليدوني.

خط الهجوم: وهبي الخزري، سيف الدين الجزيري، يوسف المساكني.

وكان منتخب تونس صعد إلى دور الثمانية بالفوز على نيجيريا بنتيجة (1-0)، في المقابل تأهل المنتخب البوركيني بالفوز على منتخب الجابون بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة في الأشواط الأصلية والإضافية بنتيجة (1-1).