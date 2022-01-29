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"كيروش لم يحضر".. كاف يلغي مؤتمر منتخب مصر قبل مواجهة المغرب

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إلغاء المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر قبل مواجهة المغرب بكأس أمم أفريقيا، والذي كان مقررًا إقامته مساء اليوم السبت.

وبحسب ما ذكرته قناة بي إن سبورتس في نبأ عاجل لها، فإن المؤتمر تم إلغاءه بسبب عدم حضور كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر في الوقت المحدد للمؤتمر.

وقالت القناة الناقلة للبطولة الأفريقية: "كاف يلغي المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر قبل مواجهة المغرب لعدم حضور كارلوس كيروش المدير الفني في الوقت المحدد".

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره المغربي في السادسة من مساء غدًا، الأحد، في إطار مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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