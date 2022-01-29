في المباراة الأخيرة.. ضم 31 لاعبًا لقائمة الأهلي استعدادًا للبنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، القائمة التي تستعد لخوض مباراة البنك الأهلي والمقرر لها عصر غدًا الأحد، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة.

وشهدت قائمة الأهلي استعادة عمار حمدي بعدما غاب عن مباراة سموحة الأخيرة والتي انتهت بهزيمة الفريق الأحمر بنتيجة (3-0)، بينما غاب بيرسي تاو بداعي الإصابة.

وضمت قائمة الأهلي كالتالي، حيث يتواجد 31 لاعبًا:

علي لطفي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف - أحمد سيد عبد النبي - كريم فؤاد - محمد نصير - محمد مغربي - محمد أحمد شرقية - أحمد أشرف - محمود وحيد - محمد فخري - محمد أشرف - عبد الرحمن نجاح مانو - زياد طارق - أحمد سيد غريب - وليد سليمان - صالح نصر - رأفت خليل - محمد ياسر - مصطفى أبو الخير - ميدو نبيل - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - لويس ميكيسوني - محمد هاني - أحمد عبد القادر - عمار حمدي.

وكان الأهلي فقد فرصة المنافسة على بطولة كأس الرابطة نتيجة الخسارة من سموحة بثلاثة أهداف دون رد في لقاء أقيم الخميس الماضي.

ويمتلك الأهلي ثلاث نقاط في رصيده حيث يحتل المركز الأخير بفارق الأهداف عن فريق البنك الأهلي والذي يمتلك نفس الرصيد أيضًا.