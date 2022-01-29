الخليج 365 ينشر التشكيل الكامل لبعثة الأهلي في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اعتذر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي عن عدم رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي سوف تتوجه إلى أبو ظبي ظهر الإثنين المقبل، للمشاركة في بطولة العالم للأندية المقرر إقامتها هناك خلال الفترة من 3-12 فبراير المقبل.

وأوضح الأهلي أن اعتذار الخطيب جاء بعد إبلاغه مؤخرًا بوصول البروفيسور الأجنبي الذي يتابع حالته الصحية إلى القاهرة مطلع شهر فبراير.

وأضاف:" في ضوء هذا الموعد لن يتمكن رئيس الأهلي من مرافقة البعثة، وسوف يضطر إلى الانتظار بالقاهرة لمعاودة الطبيب الأجنبي وإجراء بعض الفحوصات الطبية".

واوضح:"دعا محمود الخطيب الطاقم الإداري للبعثة للاجتماع ظهر غدٍ الأحد، لترتيب كافة الأمور وتوفير الأجواء التي تساعد الفريق على النجاح في مهمته. يأتي في مقدمة حضور الاجتماع المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، الذي تم تكليفه من مجلس الإدارة رسميًّا برئاسة بعثة فريق الكرة في أبو ظبي".

وبعد إعتذار محمود الخطيب عن السفر إلي العاصمة الإماراتية أبوظبي فان تشكيل بعثة الأهلي يتكون من المهندس خالد مرتجي رئيساً للبعثة وطارق قنديل وحسام غالي عضوا المجلس وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات وجمال جبر مدير إدارة الإعلام وحنان الزيني مدير إدارة اللوائح والتراخيص بالنادي،ومحمد رمضان نائب مدير إدارة الإشتراكات و ماريان ديمتري نائب مدير إدارة التسويق .

كما تضم البعثة الجهاز الفني والإداري بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة ومعهم 30 لاعباً تم الإستقرار علي سفرهم علي أن يتم تقليص العدد إلي 23 لاعباً قبل أول مباراة للأهلي في البطولة مع مونتيري المكسيكي ب48 ساعة .

وأكدر مصدر بالأهلي لمصراوي، أن القائمة لن تكمل الــ30 لاعباً بعد الإصابات التي ضربت صفوف الفريق وتم وضع أسماء اللاعبين الدوليين في المنتخب الوطني والتونسي في الرحلة ، ولن تخرج الأسماء عن محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول وكريم فؤاد ومحمد هاني ومحمد أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية واليو ديانج وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وصالح نصر وحسام حسن ومحمد شريف.

وأشار المصدر إلى أن هناك الثنائي محمد فخري وزياد طارق سوف ينضمان للبعثة حال عدم إعارتهما للمريخ السوداني والجونة في الساعات القليلة المقبلة.